CGD vai alienar participação num dos dois bancos do grupo em Cabo Verde até 2020

A Caixa Geral de Depósitos anunciou em comunicado à CMVM que ficou comprometida a alienar até ao final de 2020 a sua participação acionista num dos dois bancos do Grupo na República de Cabo Verde, no seguimento da revisão do seu Plano Estratégico, acordado com a Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia.

A Caixa Geral de Depósitos informa que deliberou proceder à alienação da sua participação acionista no Banco Comercial do Atlântico, iniciando o processo e o desenvolvimento dos respetivos trâmites legais e processuais a partir de Janeiro de 2019.

“A Caixa Geral de Depósitos mantém e renova o seu compromisso com o desenvolvimento da economia de Cabo Verde e o apoio aos seus clientes e agentes económicos através da sua participação no Banco Interatlântico, que pretende desenvolver e consolidar”, pode ler-se em comunicado.