Chelsea FC está à venda: Abramovich quer 3,3 mil milhões de euros

Roman Abramovich é um dos nomes mais sonantes quando falamos do dirigismo no futebol inglês. O multimilionário russo é dono do Chelsea FC desde 2003 estará a equacionar a venda do clube londrino e, de acordo com a Bloomberg, já tem uma verba definida que quer arrecadar com esta operação: 3,3 mil milhões de euros.

Nos últimos meses, e de acordo com a Bloomberg, o dirigente já terá escolhido a assessoria do Raine Group LLC para levar por diante a venda do clube. Conta a Bloomberg que a operação terá começado no início de 2018 e desde então, o magnata russo já recusou propostas na ordem dos 1,9 mil milhões de euros. A ambição de Abramovich é chegar aos 3,3 mi milhões de euros, uma verba consideravelmente superior àquela que gastou quando chegou a Stamford Bridge: há 15 anos, o russo comprou o clube por 200 milhões de euros.

E porque quer Roman Abramovich vender um dos clubes mais poderosos da Premier League? A Bloomberg fala num crescente ritmo de sanções por parte da União Europeia aos magnatas russos assim como o efeito que têm estas sanções no Reino Unido cujo governo, em plenas negociações do Brexit, já está aumentar o seu rigor em matéria de imigração e vistos.

Abramovich nunca escondeu a sua proximidade e lealdade relativamente a Vladimir Putin e as relações cada vez mais tensas entre Rússia e Reino Unido estão a fazer com que os multimilionários russos radicados no Reino Unido tenham que repensar os investimentos no Reino Unido. Exemplo disso serão as obras do novo Stamford Bridge: o investimento, de mais de mil milhões de euros, está parado e o clube justifica esta hesitação com o “ambiente desfavorável para investimento”.