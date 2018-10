Cheques pré-datados. Usar ou não usar?

O cheque pré-datado é um dos meios utilizados por quem pretende pagar a prazo um produto ou serviço. Permite, por exemplo, passar vários cheques à mesma entidade para diversas datas futuras diferentes ou para atrasar um determinado pagamento até ao momento em que tenha fundos suficientes na respetiva conta do emitente, no entanto, os utilizadores correm em alguns riscos ao fazê-lo. Conheça-os.

O que é um cheque pré-datado?

Um cheque pré-datado é um cheque no qual a data de emissão é seguinte à data da efetiva entrega do cheque ao beneficiário, ou seja, no cheque pré-datado o emitente lança no título de crédito uma data posterior.

O banco pode rejeitar o cheque?

Não. Sendo o cheque um meio de pagamento à vista, ou seja, o beneficiário pode apresentá-lo a pagamento antes da data nele inscrita como data de emissão, o banco é obrigado a aceitar o cheque, mesmo que seja pré-datado.

Recomenda-se o uso deste cheque?

Não é recomendado, no entanto, se a conta tiver provisão suficiente, o banco pagará o cheque.

Se a conta não tiver fundos suficientes, o cheque será devolvido.

Sublinhamos, no entanto que ao contrário de outros tipo de modalidade de cheque, se este for devolvido por falta ou insuficiência de provisão, não terá consequências para o emitente.

Apesar disso, e tendo em consideração todas as particularidades do cheque pré-datado, o Banco de Portugal não recomenda a emissão/receção de cheques pré-datados.