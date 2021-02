China aprova mais duas vacinas contra a Covid-19

A Administração Nacional de Produtos Médicos da China disse esta quinta-feira, 25 de fevereiro que aprovou mais duas vacinas contra a Covid-19, aumentando para quatro o número de vacinas aprovadas na China, revela a agência “Reuters”.

As duas vacinas recém-aprovadas são feitas pela CanSino Biologics e pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, uma afiliada do China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Estas vacinas juntam-se a outras duas que já tinham sido aprovadas, a uma vacina da Sinovac Biotech aprovada no início deste mês, e outra da unidade de Pequim da Sinopharm aprovada no ano passado.

A unidade Wuhan da Sinopharm referiu, na quarta-feira, que a vacina tinha uma taxa de eficácia de 72,51% contra a Covid-19, citando análises provisórias de dados de testes clínicos em fase final, sem oferecer mais detalhes. Esta vacina em questão ,é um dos dois candidatos do Sinopharm que entrou em testes clínicos da terceira fase fora da China, tendo sido administrada anteriormente a um grupo limitado de pessoas com maior risco de infeção.

As quatro vacinas chinesas aprovadas podem ser armazenadas em temperaturas normais de congelamento, tornando-as uma opção atraente para países que podem ter dificuldade em adquirir vacinas da Pfizer e Moderna que requerem temperaturas muito mais frias para armazenamento a longo prazo.