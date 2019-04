China denuncia protecionismo na política comercial dos Estados Unidos

A China denunciou um protecionismo na política comercial dos Estados Unidos, que prejudicou a confiança mútua entre os países e limitou a cooperação multilateral, revela este sábado a agência “Reuters”.

Chen Yulu, vice-governador do Banco do Povo da China (PBOC na sigla inglesa), criticou as políticas comerciais do Governo de Donald Trump, pedindo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que continue a apoiar um sistema multilateral de comércio baseado em regras, uma vez que as tarifas desempenham “apenas um papel limitado” na correção dos desequilíbrios comerciais bilaterais, disse Chen Yulu numa declaração ao comité da direção do FMI durante as reuniões do FMI e do Banco Mundial em Washington, nos EUA.

Chen Yulu afirmou ainda que a China continuará a implementar “uma política monetária prudente e uma política fiscal proativa” para garantir que o seu crescimento económico permanece estável.

As esperanças de um acordo elevaram recentemente os preços das ações globais, embora o FMI tenha alertado que o fracasso em chegar a um acordo poderia desencadear um grande retrocesso no mercado.

“Incertezas sobre os conflitos comerciais, o impacto negativo do aumento das tarifas sobre o comércio e as perturbações das cadeias de distribuição globais surgiram gradualmente. O conflito comercial também pode diminuir a confiança do mercado, o que, por sua vez, amplia a volatibilidade do mercado financeiro e tem impacto sobre o crescimento económico”, afirmou Chen Yulu.