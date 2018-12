China e Estados Unidos tiveram “profundas trocas de opiniões” sobre a guerra comercial

A China e os Estados Unidos tiverram na última sexta-feira uma “profunda troca de opiniões” sobre os desequilíbrios comerciais e a proteção dos direitos de propriedade inteletual, segundo uma declaração do Ministério do Comércio da China, revela este domingo a agência “Reuters”.

A declaração, publicada no site oficial do ministério chinês este domingo, refere que os dois países “fizeram novos progressos” nestas questões, sem adiantar mais detalhes.

Nessa declaração é dita que a China e os Estados Unidos discutiram as medidas para as próximas visitas mútuas. Na passada quarta-feira, o ministério chinês disse que Pequim e Washington realizaram uma ligação telefónica de nível ministerial sobre as questões comerciais e económicas, sem fornecer outros detalhes.

Os telefonemas decorreram numa altura em que existe uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo.