Cibersegurança. Pais estão preocupados com a segurança online dos filhos

Embora 84% dos pais estejam preocupados com a segurança dos filhos na Internet, estes passam, em média, apenas 46 minutos a conversar sobre o assunto, durante toda a sua infância. Esta é a principal conclusão do último estudo da Kaspersky, conduzido pela empresa Savanta, que destaca ainda que a maioria (58%) gasta menos de 30 minutos a discutir o tema com os filhos – o equivalente a metade do tempo de uma aula escolar.

Sendo o acesso à Internet cada vez mais ilimitado, crescem as preocupações dos pais com a segurança online dos seus filhos. A pesquisa da Kaspersky, que contou com a colaboração de quase nove mil pais de 20 países em todo o mundo, responsáveis por crianças entre os sete e os 12 anos, revelou que 9 em cada 10 possui um tablet ou smartphone com ligação à Internet nestas idades.

Neste sentido, 64% dos pais concorda que os seus filhos passam demasiado tempo na Internet, o que não só significa não beneficiarem de outras atividades próprias da infância, devido ao tempo que perdem colados aos ecrãs, como estarem continuamente expostos a diversos riscos. Entre as ameaças online mais perigosas, os educadores identificam como principais o conteúdo nocivo, de cariz sexual e violento (27%), o risco de exposição ao vício na Internet (26%) e mensagens anónimas ou conteúdos que os incentive a experimentar ações violentas ou inadequadas (14%).

Para 81% dos pais, a responsabilidade de identificar, reduzir e explicar às crianças os potenciais riscos associados à navegação na Internet, é uma tarefa que deve ser partilhada com a escola. Ainda assim, 86% acredita que a figura parental é a mais credível para falar sobre o tema, uma vez que a maioria das crianças tem mais confiança na palavra dos pais.

O estudo da Kaspersky demonstra que embora os pais reconheçam que têm um papel determinante no que toca à educação dos filhos para a segurança na Internet, também sentem dificuldades em abordar este tema junto deles. Prova disso é que a maioria despende menos de 30 minutos para falar sobre o assunto, durante toda a sua infância.

Em conversa com os filhos, os pais identificam como principais desafios:

· Explicar claramente quais as ameaças que existem, de forma a que crianças entendam facilmente (60%);

· Fazer com que as crianças encarem os perigos online com seriedade (51%);

· Dissuadir as crianças de serem influenciadas pelos colegas, dando-lhes confiança para não cederem à pressão dos pares (42%).