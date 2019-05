‘Cidade da Água’ apresentada internacionalmente em anúncio do Financial Times

A sociedade imobiliária Baia do Tejo, presidida por Jacinto Pereira, vai apresentar no próximo dia 14 de maio em Almada, no auditório localizado junto do estaleiro da Margueira, o projeto ‘Cidade da Água’, que inicialmente foi projetado com uma área de construção superior a 630 mil metros quadrados.

O anúncio foi colocado esta sexta-feira no jornal londrino “Financial Times”, e pretende divulgar a data de apresentação, bem como a preparação do concurso público internacional que se destina a recolher as propostas de todos os grupos que se mostrem interessados neste projeto.

Este espaço terá como fim a construção de áreas de escritórios e comércio, hotéis áreas culturais, atividades náuticas, uma marina e um terminal fluvial intermodal, embora a configuração do projeto que venha a ser construído possa sofrer alterações e não contemplar alguns dos espaços acima referidos.

O valor total do investimento calculado para este projeto pode ultrapassar os mil milhões de euros, segundo informações tornadas públicas nas diversas fases que este projeto tem tido. As próprias avaliações que foram avançadas para a área ocupada pelo estaleiro da Margueira, onde pretende ser construída a ‘Cidade da Água’, já estarão bastante ultrapassadas, já que entretanto a valorização imobiliária da zona ribeirinha do Tejo aumentou exponencialmente.