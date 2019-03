‘Cinco District’em Carnaxide: investimento imobiliário de 80 milhões vai criar 100 empregos

Chama-se ‘Cinco District’ o projeto que pretende revolucionar a forma de trabalhar e viver em Lisboa, e que será co-desenvolvido pela Ceetrus Portugal, empresa da Auchan Holding e pelo The Edge Group, um conjunto de holdings de investimento e capital de risco.

As duas empresas emitiram um comunicado a dar conta da realização deste projeto que ficará localizado em Carnaxide, e terá um investimento total de 80 milhões de euros, que passam pela integração de uma torre e dois edifícios de escritórios, um hotel de quatro estrelas (existindo neste momento um pré-acordo com o Grupo Marriott), jardins (interiores e exteriores) e uma praça aberta à comunidade local, rodeada de serviços e restaurantes, com uma área bruta de construção de cerca de 38 mil metros quadrados, estando a sua inauguração prevista para o segundo semestre de 2021.

O principal destaque deste projeto vai para a torre de 80 metros de altura com 20 pisos e diferentes espaços de trabalho nas zonas verdes e terraços abertos criando uma ligação ímpar entre os dois ambientes. A Cinco District vai ter disponíveis 1.100 lugares de estacionamento; 40 postos de carregamento para veículos elétricos; gestão eficiente dos elevadores; criação de energia elétrica através de painéis solares instalados nos edifícios; tecnologia de iluminação LED de baixo consumo energético, entre outros sistemas inteligentes de eficiência ambiental.

Todo este espaço vai proporcionar a criação de mais 100 postos de trabalho e mais de três mil colaboradores de empresas de vários setores, estando a sua comercialização a cargo das consultoras imobiliárias JLL e Worx.

José Luís Pinto Basto, CEO do The Edge Group afirma que a “Cinco District representa uma abordagem diferente de trabalhar e fazer negócios na cidade, vindo responder à procura crescente por escritórios diferenciadores, que vão ao encontro das necessidades das empresas que incentivam a produtividade, sustentabilidade e atração/retenção de talento”.

Por sua vez, Mário Costa, CEO da Ceetrus Portugal realça que “este projeto conta com um selo de sustentabilidade da certificação internacional BREEAM, aplicável logo desde a construção, assegura que CINCO DISTRICT será ativamente amigo do ambiente e que envolverá toda a comunidade que nele coabitar numa redução da pegada ecológica”.