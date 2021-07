Cinema ao ar livre na Cimemateca

Na sequência do levantamento de algumas das restrições de combate à pandemia Covid-19 apresentadas pelo governo, nomeadamente as que dizem respeito ao funcionamento dos equipamentos culturais e o fim das limitações à circulação na via pública a partir das 23h, a Cinemateca irá alterar os horários das sessões a partir do dia 9 de agosto, coincidindo com o regresso das sessões ao ar livre na esplanada nesse mesmo dia.

Assim sendo, partir do dia 9 a primeira das duas sessões diárias terá lugar às 19h na sala M. Félix Ribeiro e a segunda sessão, no horário noturno, terá início às 21h30 na esplanada. Os bilhetes adquiridos para qualquer uma das sessões são válidos para o novo horário.

No que diz respeito aos espaços concessionados, a livraria Linha de Sombra e o Bar-Restaurante 39 Degraus, os horários são também alterados. A livraria irá funcionar de segunda a sábado das 18h às 22h (a partir de setembro, a Linha de Sombra volta ao horário habitual das 13h às 22h) e o Bar-Restaurante de segunda a sábado das 12h30 às 01h com um máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas na esplanada.

Para o acesso ao serviço de refeições no interior do restaurante, aos sábados e às sextas-feiras a partir das 19h, passam a ser aplicáveis as regras relativamente à testagem ou apresentação de certificado Digital Covid.

No interior do edifício da Cinemateca e na sala de cinema mantem-se a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual.