CMVM aprova saída de bolsa do BPI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou, em comunicado que, na sequência do requerimento apresentado a 12 de julho, pelo Banco BPI foi “deliberado pelos seu conselho de administração esta sexta-feira, 14 de dezembro, deferir com efeitos a esta data, o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta apresentado”.

O CaixaBank fica agora obrigado a comprar as ações do BPI que ainda estão no mercado a 1,47 euros por ação. A ordem permanente de compra fica no mercado durante três meses. O pedido foi apresentado à CMVM na sequência da deliberação da perda da qualidade de sociedade aberta, em assembleia geral de acionistas do Banco BPI, a 29 de junho de 2018.

“O CaixaBank, obrigou-se a adquirir as ações detidas pelos acionistas que não tenham estado presentes ou representados ou votado favoravelmente a referida deliberação, tendo para o efeito caucionado o respetivo pagamento junto do Banco BPI”, diz a nota do supervisor dos mercados.

“O valor global da contrapartida fica disponível pelo prazo de 3 (três) meses a contar da presente publicação, pelo preço unitário de 1,47 euros (um euro e quarenta e sete cêntimos) por ação do Banco BPI, valor que resulta da determinação da contrapartida por auditor independente”, lê-se no documento.

