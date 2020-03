CMVM levanta suspensão da negociação das ações do Sporting

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação da SAD do Sporting, foi esta quinta-feira anunciado pela reguladora do mercado bolsista português. A SAD dos leões volta assim a ter os seus títulos negociados na praça portuguesa, após a confirmação da contratação de Rúben Amorim para o comando técnico da equipa de futebol sénior do clube.

“O conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, na sequência da divulgação de informação relevante”, lê-se na nota do regulador.

A negociação dos títulos da SAD do Sporting estavam suspensas desde quarta-feira, 4 de março, quando o clube de Alvalade ainda não tinha confirmado a contratação de Rúben Amorim. A suspensão da negociação foi também motivada porque o Sporting não tinha esclarecido o processo que culminou esta quinta-feira com a contratação de Rúben Amorim, bem como também não tinha tornado oficial a saída de Jorge Silas do comando da equipa.