Com calor e sem AC? Com 6,50 euros pode fazer um ar condicionado que funciona sem eletricidade

Nos últimos anos, o verão tem sido pautado por longas vagas de calor. Com o calor a apertar, os portugueses correm as lojas à procura de ventoinhas e ares condicionados, que acabam por esgotar. Agora, o ‘El País’ avança com um projeto que está ao alcance de todos os bolsos: Eco-Cooler.

O Eco-Cooler pode ser construído com garrafas de plástico de dois litros e um bocado de cartão. Este projeto manual pode fazer com que a temperatura baixe até cinco graus. Não precisa de ligação à eletricidade, é eficiente, construída com material reciclado e 100% ecológico.

Esta invenção foi desenvolvida por Ashis Paul, o diretor de criação da empresa Grey Dhaka, no Bangladesh. A ideia ocorreu a Ashis Paul quando este estava a estudar a disciplina de física com a própria filha, e quando notou que quando o gás expande, este fica frio.

Eco-cooler is a zero-electricity air conditioner that uses repurposed plastic bottles to draw cool air into tin huts, in the absence of electricity. Apply to the #MBRIFund with your innovation for our financial support. https://t.co/sGxqCe8QQe pic.twitter.com/oEybQVS7my — MBRIfund (@MBRIFund) June 24, 2018

Este ar condicionado funciona com a técnica de refrigeração que consiste na redução do calor através de uma alteração na pressão do ar causada pela expansão do volume. “Se quiser verificá-lo, sopre o ar na sua mão com a boca aberta, o ar está quente. Se você fizer isso agora com os lábios franzidos, o ar está mais frio. É simples e é o mesmo princípio que usamos quando sopramos para a comida ficar fria”.

Ashis Paul realizou diversas experiências até perceber que as garrafas plásticas eram ideais para a construção, arrumando-as então em grade. A experiência revelou ser um sucesso em algumas ideias do Bangladesh, que estavam a ser atingidas por fortes ondas de calor.

As instruções são simples e estão disponíveis na internet, sendo que mais de 25 mil indivíduos já as descarregaram. Ashis Paul não pretende ganhar dinheiro com a comercialização do projeto, tendo sido o projeto inventado para o benefício de quem não pode comprar ar condicionado. No máximo, a construção do projeto custa 6,50 euros.