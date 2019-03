A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) divulgou esta sexta-feira o preçário em vigor para o mês de março. A partir de hoje, os combustíveis estão mais caros em Cabo Verde.

A gasolina registou um aumento de 5 pontos percentuais, passando a ser vendida a 115 escudos e setenta centavos o litro (aproximadamente 1,04 euros), enquanto um litro de gasóleo é vendido por cento e um escudos e sessenta centavos (o que corresponde a 92 cêntimos).

Com os novos preços máximos dos combustíveis, o gasóleo normal, o para a eletricidade e o gasóleo marinha aumentam 4,74%, 5,62% e 5,79%, respetivamente. O gás butano custa agora 130 escudos e trinta centavos/litro (perto de 1,18 euros/litro).

Segundo o regulador do mercado, este aumento é reflexo da tendência média de subida das cotações do petróleo, causada pela indefinição sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’) e falta de acordo comercial entre a China e os Estados Unidos da América.