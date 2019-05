Combustíveis voltam a subir em Cabo Verde

Os combustíveis em Cabo Verde ficaram mais caros a partir da meia-noite do primeiro dia do mês, à exceção do gás butano. A 1 de maio o aumento mais significativo foi o da gasolina, que subiu mais de 6 pontos percentuais (p.p.). É o que aponta o comunicado mensal divulgado esta terça-feira (1 de maio) pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

O preço da gasolina seguiu a tendência de aumento que vinha registando desde janeiro, em que cada litro custava 108 escudos. Nesta ultima atualização, passou de 124,30 escudos para 132 escudos, uma subida de 6,19 p.p. Quanto ao gasóleo, manteve a tendência de subida mais ligeira, aumentou 2,23 p.p.: de 103 escudos para 105 escudos.

Já o gás butano foi dos únicos a ter redução, passando a ser vendido a granel por 128,70 escudos cabo-verdianos (ECV) o quilograma (kg). As garrafas de 3kg passaram a custar 367,00 ECV, as de 6kg custam 772,00 ECV; as de 12,5kg 1.609,00 ECV e as de 55kg custam agora 7.081,00 ECV.

A ARME explica a atualização com os dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire: “Os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, mantiveram a tendência de subida durante o mês de abril (2,75%), relativamente ao mês de março”- razão pela qual se registou o aumento também no mercado interno.

“Por um lado, o mês de abril ficou marcado por uma tendência média de subida das cotações do petróleo, impulsionadas pelo anúncio do fim das isenções norte-americanas às sanções impostas ao Irão”, explica a ARME, acrescentando que “essa decisão veio reforçar a pressão em alta do lado da oferta, estimulando o preço desta matéria-prima a máximos desde outubro do ano passado”. “Por outro lado, a instabilidade política na Líbia e na Venezuela continua a agravar os níveis de produção”, acrescenta a mesma fonte.

A ARME acrescenta que a cotação do câmbio euro-dólar, tendo como referência a Bloomberg (14 horas no horário de Frankfurt), no último dia útil do mês de abril “evidenciou uma depreciação ligeira do euro face ao dólar dos Estados Unidos, em 0,12% (1,1233), comparado ao câmbio do último dia do mês de março, com ténue impacto no aumento dos preços dos combustíveis no mercado interno”.