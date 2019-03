A Rádio Comercial vai ter “ainda este ano” cinco rádios digitais, revelou o administrador da Media Capital Rádios (MCR), Luís Cabral, ao Jornal Económico, precisamente no mês em que a estação completou 40 anos de vida. Numa conversa sobre o que prepara a MCR, empresa do grupo Media Capital, dona da TVI, para 2019, Luís Cabral contou que a grande aposta será no meio digital, através do lançamento de novas rádios digitais.

A grande contemplada é a Rádio Comercial, que para o gestor “tem sempre a obrigação de ser a mais vanguardista”, uma vez que é a que reune maior audiência. “Têmo-las já preparadas, mas queremos ir mais à frente antes de as lançar”, disse sem entrar em detalhes. Antes da Comercial, a rádio Cidade FM, que já conta com uma rádio digital, terá mais duas. “Ainda vou lançar mais rádios digitais na Cidade FM e só depois vem a Rádio Comercial. Estou à espera de umas cerejas em cima do bolo para lançar as da Comercial”, afirmou.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.