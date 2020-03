Comissão Europeia anuncia plano de ação para combater coronavírus

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira um novo plano de ação para o combate contra o coronavírus. Durante a conferência de imprensa desta manhã, Ursula von der Leyen apresentou o plano de prevenção que consiste em três pilares: medicina, mobilidade e economia.

“Hoje lançamos um grupo de resposta ao coronavírus. Este grupo de resposta tem um claro plano de ação que se divide em três pilares importantes”, explicou a presidente da Comissão Europeia.

O primeiro irá focar-se no campo médico. Ursula vond der Leyen anunciou que esta equipa irá atuar no sentido da prevenção e informação sobre o Covid-19 e vai trabalhar em colaboração com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e as restantes agências médicas europeias.

O segundo pilar terá como prioridade a mobilidade na zona euro, “desde os transportes aos conselhos de viagens internacionais a questões relacionadas com a zona de Schengen”, explicou a comissária.

Por fim, o terceiro focar-se-à na economia europeia e terá em conta os setores do turismo, transporte, comércio e as restantes cadeiras de dimensão macroeconómica.

“Em paralelo com estes pilares lançámos também um website resposta sobre o coronavírus e que contém todas as informações recolhidas até agora”, continuou. “As informações serão atualizadas diariamente e estarão, também, disponíveis estatísticas, notícias, comunicados oficias, estudos sobre o coronavírus e outros tipos de informações gerais”.

Portugal confirma dois casos de coronavírus

Cerca de 23 países na Europa têm atualmente pacientes infetados pela nova pneumonia viral. Em Portugal, as autoridades de saúde confirmaram, esta manhã, dois casos com ligações a Espanha e Itália.

O primeiro caso confirmado é de um homem, 60 anos, que teve início de sintomas no dia 29 de fevereiro mas que se encontrar num estado de saúde estável. O segundo teve uma primeira análise positiva, mas ainda precisa de uma segunda validação. Trata-se de um homem de 33 anos, que teve início de sintomas a 26 de fevereiro e com ligações a Valência, Espanha.

No mundo, estão registados 89,779 pacientes confirmados e 3,069 mortes. Apesar da propagação rápida deste vírus mais de 45 mil pessoas conseguiram recuperar totalmente deste surto.