Comissão Europeia homenageia Freitas do Amaral: “Teve um papel decisivo na consolidação da democracia em Portugal”

O ainda presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou o pesar sobre a morte do fundador do CDS e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Diogo Freitas do Amaral, elogiando a sua contribuição para a democracia portuguesa.

“As mais sinceras condolências à família do professor Freitas do Amaral. Um verdadeiro democrata cristão que teve um papel decisivo na consolidação da democracia em Portugal”, escreveu Jean-Claude Juncker numa publicação no Twitter.

Très sincères condoléances à la famille du Professeur Freitas do Amaral. Un vrai chrétien démocrate qui a eu un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie au Portugal. pic.twitter.com/KuzenNhuvl — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 3, 2019

Diogo Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira aos 78 anos, depois de internado há duas semanas num hospital em Cascais.