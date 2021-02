Comissão Europeia saúda aprovação de Mecanismo de Recuperação e Resiliência

A Comissão Europeia felicitou o Parlamento Europeu (PE) pela aprovação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), esta terça-feira, considerando o apoio como um “instrumento chave” do NextGenerationEU, um plano criado pela União Europeia que irá ajudar os Estados-Membros a recuperar dos impactos económicos e sociais da Covid-19 e acelerar as transições digitais e verdes.

Com esta aprovação, os 27 poderão submeter os seus planos de recuperação e o regulamento do MRR deverá entrar em vigor na segunda metade deste mês. O executivo comunitário sustenta que os 672,5 mil milhões de euros que constituem o Mecanismo serão “benéficos para todos a longo prazo”, por servirem para investimentos numa “Europa mais verde, mais digital e mais resiliente”.

Em comunicado, Ursula von der Leyen considera que “combater o vírus graças às vacinas é essencial. Mas também temos de ajudar cidadãos, empresas e comunidades a sair da crise económica.” Assim, a presidente da Comissão Europeia saúda “o voto positivo do Pe como um passo importante para ativar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência”.

Também o comissário para a economia, Paolo Gentiloni, saudou a aprovação pelo PE, referindo que, “motivada pelo terrível choque da pandemia”, a Europa deu “um passo histórico” que era “impensável” há um ano.

“Há muitos meses que a Comissão tem trabalhado com os governos enquanto desenham os seus planos de recuperação e resiliência. Agora, temos todos que intensificar os nossos esforços e assegurar-nos que aproveitamos esta oportunidade única para mudarmos as nossas economias, para o bem comum de todos os europeus”, disse o comissário.

Assim que isso aconteça, os Estados-membros “poderão submeter oficialmente os seus planos nacionais de recuperação e resiliência, que serão avaliados pela Comissão e adotados pelo Conselho”, frisa o executivo, que sublinha também que já está em “diálogos intensos com todos os países da UE na preparação destes planos”.

“[O mecanismo] irá ter um papel crucial para ajudar a Europa a recuperar do impacto económico e social da pandemia e irá ajudar a tornar as economias e as sociedades da UE mais resilientes e assegurar as transições verde e digital”, lê-se no comunicado do executivo comunitário.