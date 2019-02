Como contornar as taxas alfandegárias de Trump? A estratégia de um fabricante de bicicletas

Como quase todos os fabricantes de bicicletas dos Estados Unidos, a Kent sempre dependeu da mão-de-obra e peças chinesas de baixo custo para a produção de bicicletas, mas com as taxas de Trump os custos da construtora aumentaram cerca de 20 milhões de dólares por ano, estima a ‘Reuters’.

Mas a Kent e outros fabricantes de bicicletas não precisam necessariamente de transferir as suas operações de fabrico para os Estados Unidos para evitar as altas taxas- nem precisam de parar de utilizar peças chinesas.

A empresa planeia agora fabricar quadros de bicicletas no Camboja, enquanto continua a comprar cerca de metade dos componentes a produtores da China. Desta forma, as bicicletas resultantes destas componentes podem entrar nos Estados Unidos sem tarifas por causa das regras dos EUA que geralmente permitem a não cobrança de produtos que sejam designados como feitos no Camboja, desde que 35% dos seus custos de peças e mão de obra sejam originados daquele país.

Jogar com as chamadas ”regras de origem” é uma estratégia legal de prevenção de taxas que está a ser adotada por outros grandes construtores de bicicletas dos EUA e explorada em toda a indústria, juntamente com outros setores de manufatura, de acordo com alguns executivos de bicicletas e consultores.

Esta mudança na indústria de bicicletas – que vale 6 mil milhões de dólares – mostra como essas regras permitem que os fabricantes, apesar das tarifas, possam continuar a beneficiar dos recursos chineses.

A indústria de bicicletas desempenha um pequeno papel no que os especialistas classificam como o maior abalo nas cadeias de fornecimento transfronteiriças desde que a China aderiu à Organização Mundial do Comércio em 2001.