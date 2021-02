Competitividade económica de Portugal: resignação ou inovação? Hoje há “Pensamento Crítico” às 22h00

A competitividade é a chave do progresso económico e do desenvolvimento sustentável da sociedade. Como garantir uma economia mais competitiva, com mais valor e menos virada para o volume, quais os setores que devemos investir, qual a importância da liderança, da formação constante dos trabalhadores, e teremos capital humano para prosseguir o desígnio de ombrear com os mais competitivos?

Na semana em que termina o prazo da consulta pública relativa ao Plano de Recuperação e Resiliência, estes são alguns dos temas que iremos abordar no programa desta semana, sem esquecer a importância dos mercados financeiros como condição essencial para empresas competitivas e para um melhor nível de vida dos cidadãos.

O edição desta semana do programa “Pensamento Crítico”, da plataforma multimédia JE TV e autoria de Marco Silva, consultor estratégico e de investimentos, conta com a presença de António Coutinho, CEO da EDP Inovação e de Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies Portugal.