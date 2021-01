Comprar casa em Cascais pode custar mais de 750 mil euros. Conheça os dez concelhos mais caros

Comprar uma habitação em Cascais pode custar mais de 764.222 mil euros. Este dado faz parte do estudo divulgado pelo portal “idealista” esta quinta-feira, 28 de janeiro, onde analisa os municípios mais caros e procurados para arrendar casa em Portugal no último trimestre de 2020.

Olhando para o valor total de venda, Loulé com 565.495 mil euros ocupa o segundo lugar da lista liderada por Cascais, sendo que Grândola com 555.671 mil euros fica no terceiro, com Lisboa no quarto posto com 494.489 mil euros. Lagoa no Algarve com 484.278 mil euros está no quinto lugar, seguido por Oeiras com 480.906 mil euros, Lagos com 462.836 mil euros, Vila do Bispo com 418.356 mil euros no oitavo lugar. O nono posto é ocupado por Albufeira com 379.208 mil euros e o top-10 fica encerrado com São Brás de Alportel com 376.776 mil euros.

Analisando o preço por m2 no mercado de venda, o distrito de Lisboa aparece sem surpresa no primeiro lugar com 4.701 euros/m2, seguido de Cascais com 3.550 euros/m2, com o município de Grândola a fechar o pódio com 3.177 euros/m2.

No quarto lugar surge Oeiras com 2.945 euros/m2, rumando depois a Norte ao município do Porto que ocupa o quinto lugar com 2.927 euros/m2. Os restantes cinco municípios pertencem ao distrito de Faro (com Loulé em sexto com 2.869 euros/m2, Lagos em sétimo com 2.757 euros/m2, Vila do Bispo em oitavo com 2.614 euros/m2, Lagoa em nono com 2.560 euros/m2 e Albufeira a fechar o top-10 com 2.370 euros/m2).