Comprar casa em Lisboa exige mais 20 anos de trabalho que em Coimbra

O preço do metro quadrado (m2) em Portugal varia bastante consoante a localização do imóvel. E Lisboa continua a ser a zona mais cara, com valores muito mais elevados face ao resto do país. Com um “cheque” de duas centenas de milhares de euros, uma família, consegue comprar, em média, uma casa com apenas 64 m2 na capital. Mas se subir ligeiramente no mapa e escolher Santarém, por exemplo, 146 mil euros, compram um imóvel com 172 m2. Além da dimensão da casa poder mais do que duplicar, saindo de Lisboa, também o prazo de pagamento do empréstimo ao banco pode diminuir substancialmente.

Se optar por comprar em Coimbra, e tendo em conta uma casa com 100 m2, vai demorar 22 anos para saldar a dívida ao banco. Já em Lisboa, o tempo duplica, passam a mais de 45 anos. Esta é a conclusão de um estudo feito para o Jornal Económico, pela plataforma de simulação gratuita de produtos financeiros “ComparaJá.pt”. A plataforma analisou qual o valor máximo de crédito à habitação acessível a cada família, tendo em conta um empréstimo a 40 anos, o salário médio (dados da Pordata) e o custo médio por metro quadrado da sua região (dados dos portais Casa Sapo, Idealista e Imovirtual).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor