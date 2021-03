Comprar ou arrendar casa? saiba quais as vantagens e desvantagens

Comprar ou arrendar a primeira casa: como decidir? – Parte I

O acesso uma habitação condigna é universalmente considerado uma necessidade básica do ser humano.

Em certo momento da tua vida, ou porque decides ir viver sozinho, pretendes casar ou tornar-te independente, por exemplo, mas essencialmente quando começas a ter algum rendimento, ponderas ter a tua casa. É nesta altura que as opções surgem: comprar, construir ou arrendar casa.

Cada uma destas possibilidades encerra vantagens e inconvenientes.

Construir casa ou optar pela autoconstrução é processo moroso, pelo que necessitarás de tempo e, sobretudo, de uma forte dose de paciência.

Se herdaste um terreno ou não precisas da casa a curto prazo, a opção pela (auto)construção poderá ser vantajosa, pois o custo será certamente mais reduzido do que adquirir um imóvel construído.

Todavia, se não tens poupanças suficientes a opção pela compra de casa, mesmo recorrendo a crédito, poderá também não ser viável. Isto porque necessitarás de dar uma entrada de, pelo menos, 10% do valor do imóvel a adquirir, já que atualmente os bancos não financiam a totalidade do valor.

Arrendar será, por outro lado, para além de mais um processo mais simples, a opção de menor responsabilidade. Questões muito práticas como as despesas de manutenção do edifício, o pagamento do IMI ou do condomínio ficarão a cargo do proprietário/senhorio.

Comprar casa e aumentar o património familiar ou arrendar são efectivamente uma decisão que terás de tomar, não de ânimo leve, mas fundamentadamente e procurando reduzir ao máximo eventuais riscos futuros.

A decisão dependerá de fatores diversos que deverás ponderar, como sejam a idade, estabilidade/mobilidade no emprego, rendimento, garantias, entre outras.

Aparentemente para habitações equivalentes a renda poderá ser inferior à prestação de crédito, mas nem sempre assim será. Terás mesmo de fazer contas.

Voltaremos ao tema em próximo artigo.

