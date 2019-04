Computadores Windows 10 não vão precisar de “ejetar dispositivos USB”

Desde que a tecnologia de armazenagem USB começou a entrar nas nossas vidas que a Microsoft nos aconselha que é melhor “ejetar” as pendrives USB do sistema antes de as desligar fisicamente. A Microsoft confirmou que, pelo menos, no Windows 10, não é necessário ir à área de notificação e clicar no ícone para ejectar a drive USB em segurança.

A última versão do Windows 10 tem uma funcionalidade chamada ‘remoção rápida’ que lhe permite remover uma drive USB sempre que quiser, desde que o sistema não esteja a escrever ficheiros para essa unidade e que essa funcionalidade está activa por defeito desde a versão 1809 do sistema.

A funcionalidade ‘quick removal’ impede que o Windows esteja sempre a tentar escrever para drive USB, o que permite ao utilizador removê-la quando tiver necessidade de o fazer. Ou seja, este funcionalidade está ligada desde outubro de 2018, quando a última grande actualização do Windows 10 começou a ser distribuída, por isso pode não ser uma novidade absoluta para todos os leitores. O que mudou foi que a Microsoft começou agora a notificar os gestores de parques informáticos das empresas suas clientes que essa funcionalidade existia e que estava activa.

No entanto a Microsoft continua a dar alguma informação contraditória acerca deste assunto, porque apesar de oficializar a informação de que já não é necessário “remover o dispositivo em segurança” continua a manter essa funcionalidade no Windows 10.