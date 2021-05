Confederação do Turismo de Portugal espera crescimento superior a 10% face a 2020

O Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, apontou, este sábado que espera um crescimento de 10% para o sector. No entanto, ainda não será este ano que o turismo português regressa aos números de 2019.

Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, Francisco Calheiros revelou a expectativa de “um crescimento superior em 10% em relação ao do ano passado”. O presidente da Confederação do Turismo de Portugal garantiu que já se está a sentir o aumento do número de reservas a aumentarem, ainda assim as previsões apontam para que os números ainda fiquem 30% abaixo dos obtidos em 2019.

Francisco Calheiros sublinhou que no Algarve voltou a “existir necessidade de mão-de-obra porque as pessoas que trabalhavam no setor, provenientes de outras zonas do país, com a pandemia optaram em muito casos por regressarem à terra natal”. Quanto ao plano de recuperação do Turismo, o representante da Confederação do Turismo pede que a sua implementação seja “urgente”.