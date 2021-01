Confederação do Turismo junta Siza Vieira, Marques Mendes e Miguel Maya para discutir o “Estado do Turismo”

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP), juntar, num webinar, no próximo dia 9, subordinado ao tema ‘O Estado do Turismo’, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira; o presidente do BCP, Miguel Maya, e o comentador da SIC Luís Marques Mendes.

“O objetivo deste evento, a transmitir em simultâneo no Facebook da CTP e site do Publituris, é debater a situação atual do Turismo, bem como apontar os desafios que se colocam à atividade num cenário de retoma económica”, diz a CTP em comunicado.

António Brochado Correia, Presidente da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde, Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, Cláudia Monteiro de Aguiar, Eurodeputada, e Luís Marques Mendes, advogado, são os convidados desta sessão que contará ainda com a presença, no encerramento, de Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

“Além de um diagnóstico da atividade, serão temas desta sessão o papel da banca na retoma, a perspetiva europeia e os desafios político-económicos do país”, diz a confederação liderada por Francisco Calheiros.

“Este webinar, que surge na sequência de outros projetos online da CTP, realiza-se num contexto particularmente difícil para o Turismo nacional, que enfrenta uma crise sem precedentes. No atual quadro de pandemia em que nos encontramos, é a atividade que mais sofre com as restrições de circulação e de funcionamento impostas pelo Governo, a quem reclamamos mais eficácia e celeridade nas medidas que está a tomar para apoiar o setor”, afirma na nota Francisco Calheiros, presidente da CTP.

“O nosso objetivo com este webinar é contribuir para reforçar o conhecimento sobre o estado em que se encontra o Turismo e a necessidade de apoiar a atividade que mais riqueza e empregos têm gerado para a economia nacional”, diz Calheiros.