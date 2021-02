“Confinamento tem de ser exceção”. PCP mantém voto contra estado de emergência

A votação do Acordo de Emergência estabelecido entre o SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e a administração da TAP será feita pelos tripulantes da TAP a 26 de fevereiro, no mesmo dia em que os pilotos da TAP votam o acordo do SPAC, agendando a votação dos tripulantes da PGA – Portugália para o dia anterior, 25 de fevereiro, confirmaram ao JE fontes do sindicato.