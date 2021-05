Congresso do PS: Costa elege SNS, habitação, combate à precariedade e descentralização como prioridades

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, anunciou esta quinta-feira quatro prioridades para a sua recondução enquanto líder dos socialistas: combater a precariedade, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, melhorar as condições de habitação e concretizar o processo de descentralização.

“A grande missão que se impõe hoje ao PS a todos os níveis, nacional e autárquico, é contribuir para a recuperação económica do país, que passa por concluir com sucesso este processo de vacinação, para lançarmos rapidamente no terreno o Plano de Recuperação e Resiliência”, referiu António Costa, após ter formalizado a recandidatura a secretário-geral do PS junto do presidente do partido, Carlos César.

António Costa considera que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência deve ser vista como “uma espécie de trampolim” para o “desenvolvimento coletivo”, que passa por “responder a muitas das feridas que existem na sociedade e que a pandemia deixou bem evidente”. É o caso da “enorme” e “absolutamente inaceitável” precariedade no trabalho e a necessidade de reforçar a capacidade do SNS.

A par do combate à precariedade e do reforço do SNS, António Costa referiu que é preciso atuar também no domínio da habitação, procurando dar resposta às condições existentes. Sobre isso, disse também que é preciso abrir “horizontes de futuro”, que tragam “ambição e segurança” aos mais jovens.

“É com este horizonte que nos apresentamos a estas eleições, que têm um desafio muito claro: renovar a vitória do PS nas próximas eleições autárquicas, como grande partido autárquico que é”, disse.

A conclusão do processo de descentralização e o reforço das competências das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, com vista a avançar com o processo de regionalização inscrito na Constituição, são outras das prioridades de António Costa

Na moção de estratégia global que entregou a Carlos César, defende que o país estará “em condições de no final de 2024 avaliar os resultados destes processos e promover amplo debate tendo em vista a concretização da regionalização, nos termos constitucionais”.

A eleição do secretário-geral decorre nos dias 11 de junho (eletronicamente) e 18 e 19 de junho (presencialmente). Além de António Costa, está também na corrida o líder da tendência minoritária da direção e membro da comissão política do PS, Daniel Adrião, que se candidata pela terceira vez.