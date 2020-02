Congresso do PSD: Luís Montenegro diz que “não ficou surpreendido” com discurso de Rui Rio

O candidato derrotado na corrida à presidência do PSD, Luís Montenegro, não se quis alongar nos comentários ao discurso de Rui Rio, mas afirma que o líder do partido “não disse nada de novo”.

Luís Montenegro apresentou-se no congresso do principal partido da oposição como delegado e fez questão de ouvir as intervenções iniciais. Em declarações aos jornalistas afirmou que “não ficou surpreendido” com o discurso de Rui Rio, e completou “nenhum de nós ficou surpreendido, nem era esse o objetivo”.

O 38.º congresso do PSD decorre de 7 a 9 de fevereiro em Viana do Castelo, e pode ser acompanhado através do site oficial do partido.