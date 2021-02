Congresso dos EUA prevê défice de 2,26 biliões de dólares em 2021

O departamento de Orçamento do Congresso prevê que o défice orçamental federal dos Estados Unidos será de 2,258 biliões de dólares no ano fiscal de 2021, mais de 900 mil milhões a menos que os 3,132 biliões atingidos no ano passado, mas as projeções excluem o plano de estímulos proposto pelo presidente Joe Biden, que ascende aos 1,9 biliões de dólares.

O departamento disse que os défices com base nos gastos atuais e nas leis tributárias promulgadas em 12 de janeiro cairiam para 905 mil milhões no ano fiscal de 2024, mas subiriam continuamente depois disso para 1,9 biliões no ano fiscal de 2031, devido em parte do aumento dos custos dos juros decorrentes do encargo da dívida.

O departamento, não-partidária, não previu os custos fiscais do plano de ajuda ao combate à pandemia proposto pela administração de Joe Biden, até porque o plano ainda não está totalmente fechado.

De qualquer modo, o pacote Biden deve aumentar o défice e a dívida dos Estados Unidos, como aconteceu com os quatro biliões em gastos com a pandemia no ano fiscal de 2020, que terminou em 30 de setembro.

As projeções devem despertar algumas preocupações dos republicanos no Congresso sobre os custos fiscais do pacote Biden e os seus planos de investir cerca de dois biliões em infraestrutura, energia verde e novas tecnologias.

Maya MacGuineas, presidente do Comité por um Orçamento Federal Responsável, disse, citado pela agência Reuters, que “Estávamos certos em pedir empréstimos para combater a pandemia e resgatar a economia – se houvesse um momento para pedir empréstimos, é agora”. Mas este relatório é um lembrete sobre os desafios fiscais de longo prazo que já existiam “antes de sermos atingidos pela covid-19 e agora pioraram”, disse.

O departamento disse que o aumento dos gastos também impulsionou o crescimento econômico e as receitas. Mais gastos provavelmente farão o mesmo, mas a agência disse que os juros líquidos crescerão até aos 799 mil milhões de dólares (2,4% do PIB) no ano fiscal de 2031, depois de serem de apenas 303 mil milhões (1,4% do PIB) no ano fiscal de 2021.

O departamento prevê que o crescimento económico dos Estados Unidos irá recuperar para os 4,6% em 2021 depois de ter contraído 3,5% em 2020 – mais uma vez sem os efeitos do plano Biden.