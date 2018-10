Conheça os projetos vencedores do Orçamento Participativo nacional

O Governo anunciou esta quinta-feira, 11 de outubro, os vencedores da segunda edição do Orçamento Participativo Portugal (OPP), que visa financiar projetos nacionais e regionais, com cinco milhões de euros do Orçamento do Estado. A concurso estiveram 691 propostas com enfoque em áreas como a cultura, educação, juventude e desporto, justiça, agricultura e ambiente.

Este ano, o montante atribuído aos projetos vencedores do OPP aumentou de três para cinco milhões de euros e, pela primeira vez, os cidadãos puderam apresentar propostas relativas a todas as áreas governativas. Ao gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, chegaram mais de 1.400 ideias para Portugal, através do site do OPP ou dos 37 encontros participativos que realizaram em todo o país.

Também o número de votos no OPP deste ano registou um aumento de 50% para 119.703, em comparação com o ano anterior. A fase de apresentação de propostas arrancou a 23 de janeiro e decorreu até 24 de abril, enquanto a fase de votação arrancou a 11 de junho e terminou a 30 de setembro.

Estes são os 22 projetos vencedores da segunda edição do OPP:

Projetos vencedores de âmbito Nacional Projeto Investimento Detalhes Tauromaquia para Todos 50.000 euros Criação de um programa de difusão de informação e conhecimento sobre a cultura tauromáquica de Portugal, na sua diversidade territorial e multiplicidade temática, na sua componente material e na sua componente imaterial, aos cidadãos Feira das Lambarices 250.000 euros Mega evento cultural para promover os doces nacionais, na aldeia turística do conselho de Águeda de Vale Domingos Portugal sem Touradas 200.000 euros Desmistificar os princípios em que a atividade tauromáquica se autojustifica e contribuir para a construção de um pensamento crítico face à mesma no seio da sociedade portuguesa

Projetos vencedores de âmbito Regional – Norte Projeto Investimento Detalhes Academia do Ciclas 300.000 euros Fomentar a promoção da mobilidade ciclável e a educação rodoviária através do desporto, através da dinamização de programas e atividades de educação rodoviária em meio escolar, recorrendo a atletas de ciclismo e a técnicos da Autoridade Intermunicipal de Transportes do Cávado Fronteira 300.000 euros Reinserção social da população reclusa através do desenvolvimento ou aquisição de estilos de vida normativos, de competências básicas, pessoais e sociais, promovendo-se uma autonomia progressiva dos seus beneficiários

Projetos vencedores de âmbito Regional – Centro Projeto Investimento Detalhes Exemplo de aldeia didática e divertiva 300.000 euros Reforçar a oferta de atividades para as crianças e jovens que visitam a aldeia de Vale Domingos, no concelho de Águeda explorAPPateira 200.000 euros Criação de uma aplicação móvel que disponibilize informação sobre a Lagoa da Pateira de Fermentelos, incluindo a história e génese da lagoa, mapas interativos dos percursos pedestres envolventes, a fauna e flora existente, um jogo didático e a possibilidade de partilhar registos fotográficos, comentários e sugestões Floresta Viva 100.000 euros Promover a importância da gestão sustentável do território e em particular das áreas rurais, florestais, agrícolas e naturais, com a implementação de práticas florestais sustentáveis e adaptadas ao quadro de alterações climáticas

Projetos vencedores de âmbito Regional – Área Metropolitana de Lisboa Projeto Investimento Detalhes Em demanda dos segredos da evolução natural da videira portuguesa 200.000 euros Enriquecer o vasto portefólio de castas portuguesas, confirmando Portugal como “uma verdadeira Arca de Noé da videira onde uma viticultura moderna, desenvolvida e eficiente soube respeitar para beneficiar do processo natural de evolução da espécie”. ABC do teatro 250.000 euros Criação de uma escola de teatro infantil de caráter não lucrativo, inteiramente grátis para os utentes, abrangendo jovens dos 7 aos 16 anos.

Projetos vencedores de âmbito Regional – Alentejo Projeto Investimento Detalhes Um mergulho na História 300.000 euros Desenvolver uma carta arqueológica subaquática integrada da costa do Alentejo Litoral, com o registo de naufrágios por regiões, com análise crítica, com os sítios inventariados a serem analisados e catalogados em relação à sua relevância, estabilidade, ameaças, custos de monitorização, registo ou intervenção Música, Artes e Ciência 250.000 euros Projeto pensado para oferecer, 8 a 10 vezes por ano, masterclasses de uma a duas semanas para entre 10 a 24 músicos jovens, portugueses e estrangeiros, culminando em concertos Parque Astronómico do Alentejo 90.000 euros Tentando tirar partido do céu excepcional do Alentejo, um dos mais limpos da Europa, para se observar o céu, esta proposta pretende criar

um parque de astronomia nesta região e criar uma série de módulos didáticos a céu aberto que possam ajudar a compreensão do nosso

lugar no Universo

Projetos vencedores de âmbito Regional – Algarve Projeto Investimento Detalhes Rota Literária do Algarve 120.000 euros Criar uma Rota Literária do Algarve é criar um novo olhar sobre esta região: um olhar mediado pelos textos literários e com o qual vamos ler o espaço, os monumentos, a história, as lendas, a natureza, os algarvios e as suas práticas ancestrais Alojamento Local para aves 150.000 euros Distribuição gratuita de caixa-ninho para diferentes tipos de aves aos municípios e escolas interessadas da região do Algarve e realização de ações de educação ambiental Dinamização da Ermida de Santo António do Alto 70.000 euros Reabilitar e abrir ao público a Igreja, o miradouro e o museu Antonino, visando enriquecer o património cultural, histórico, artístico e de lazer. Costas para o Futuro 150.000 euros Ensinar e treinar posturas corretas de forma a prevenir o aparecimento precoce de dores nas costas nas crianças e a diminuição da sua incidência na fase adulta.

Projetos vencedores de âmbito Regional – Açores Projeto Investimento Detalhes Do Povo para o Povo 200.000 euros Criação do Centro de Interpretação Francisco de Lacerda (CIFL) tem como objetivo divulgar, preservar e monitorizar o legado material e imaterial do musicólogo, músico, poeta e maestro Francisco de Lacerda, desenvolvendo ações de caráter informativo, vivencial, emocional e experimental em diferentes vertentes da atividade artística Criação do Centro de Informação, Mediação e Arbitragem da Região dos Açores 300.000 euros Criação do Centro de Informação, Mediação e Arbitragem da Região dos Açores, onde decorrerá a resolução de litígios em matéria de consumo, de natureza civil, através da informação jurídica, mediação, conciliação e arbitragem “Filosofia para Criança e Adolescentes: um instrumento potenciador de inclusão social” 100.000 euros Promoção, em comunidade de diálogo filosófico, as competências cognitivas, afetivas e comportamentais das crianças, adolescentes e adultos

Projetos vencedores de âmbito Regional – Madeira Projeto Investimento Detalhes Cowork Madeira 300.000 euros Criação de espaço de cowork – equipamentos, recursos técnicos, etc. – direccionado para jovens, situado no município do Funchal, a capital da Região Autónoma da Madeira, aberto à utilização de jovens oriundos de toda a Região RESS – Rede para a Economia Social e Solidária 200.000 euros Criação de uma rede formal (composição e funcionamento) para a economia social e solidária, com o desígnio de concentrar esforços na concretização de sinergias entre todas as Organizações da Economia Social aderentes e criar nas parcerias uma cultura de trabalho