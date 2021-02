Conheça os treinadores que receberam mais em despedimentos. Mourinho levou 54,3 milhões de euros

Quando os clubes não obtém os resultados esperados a culpa, normalmente, recai sobre o treinador. O Chelsea é o clube que mais gastou em rescisões de contrato com os treinadores, um total de 103,7 milhões de euros. Conheça os treinadores que mais receberam por serem despedidos.

10 - José Mourinho (2015) 10,9 milhões de euros Na segunda passagem pelo Chelsea FC, o treinador português voltou a vencer a Premier League e a Taça de Inglaterra. Porém, na terceira época o Chelsea falhou em obter resultados e Mourinho foi apontado como o principal culpado. Acabaria despedido, levando consigo 10,9 milhões de euros.

9 - Roberto Di Matteo (2012) 12,3 milhões de euros Depois de conquistar a única Liga dos Campeões da história do Chelsea FC, o suíço que sucedeu a meio da época a André Villas-Boas não convenceu Abramovich, acabando despedido no final da época, recebendo uma avultada compensação financeira.

8 - André Villas Boas (2012) 13,8 milhões de euros Apontado como o "próximo Mourinho" na altura em que chegou ao Chelsea FC, o português foi enfrentando várias polémicas com jogadores e direção, a que se juntaram os maus resultados a nivel doméstico. Villas-Boas acabaria despedido a meio da época, recebendo 13,8 milhões de euros para rescindir contrato.

7 - Mauricio Pochettino (2019) 14,4 milhões de euros Depois de cinco anos ao leme do Tottenham Hotspurs FC, onde se destaca o bom futebol praticado ainda que sem títulos. Acabou despedido pouco depois do inicio da temporada 2019/20, na sequência dos maus resultados que colocaram os Spurs na metade inferior da tabela da Premier League. Ainda assim, para ser despedido recebeu 14,4 milhões de euros.

6 - Fabio Capello (2015) 15,5 milhões de euros O experiente treinador italiano foi contratado como selecionador da Rússia em 2012, mas depois de três anos com um mundial (2014) pelo meio, acabaria despedido, levando consigo uma compensação avultada de 15,5 milhões de euros.

5 - Luiz Felipe Scolari (2009) 15,7 milhões de euros Scolari assumiu o comando do Chelsea FC depois de deixar a seleção nacional portuguesa, tornando-se o primeiro vencedor de um campeonato do mundo a treinar na Premier League. As expecativas eram grandes, mas depois de uma época menos conseguida acabaria despedido, sendo compensado com 15,7 milhões de euros respetivos à rescisão do seu contrato.

4 - Laurent Blanc (2016) 19,6 milhões de euros Os três anos ao serviço do Paris Saint-Germain foram bem sucedidos para Blanc, sendo possivel afirmar que foi durante este período que o PSG cimentou a sua posição como o clube mais poderoso do campeonato francês. Ainda assim, com o objetivo principal a ser vencer a Liga dos Campeões, feito que continua por alcançar, o clube optou em 2016 por trocar de treinador, pagando 19,6 milhões a Blanc para rescindir contrato.

3 - José Mourinho (2007) 20,8 milhões de euros A sua primeira passagem pelo Chelsea FC ficará na memória dos adeptos londrinos como uma das melhores de sempre. O 'Special One' venceu todas as competições a nivel doméstico em três anos, ainda que na terceira temporada os resultados menos bons tenham feito com que Abramovich optasse por despedir o português, pagando-lhe 20,8 milhões de euros.

2 - José Mourinho (2018) 22,6 milhões de euros A chegada ao Manchester United FC trouxe grandes expectativas sobre como é que o 'Special One' conseguiria combater o poderio dos rivais Manchester City. Apesar da Liga Europa conquistada, o objetivo de voltar a levantar o troféu da Premier League não foi conseguido e, depois de alguns investimentos, os donos do United tomaram a decisão de despedir o treinador português, pagando-lhe 22,6 milhões de euros para rescindir contrato.