Conselho do Deutsche Bank concorda em negociar fusão com rival Commerzbank

Foi publicado o Brand Finance Banking 500 de 2019, da revista The Banker. A CGD lidera nos bancos portugueses com uma marca que vale hoje 758 milhões de dólares (673 milhões de euros), mais 204 milhões dólares (181 milhões de euros) do que em 2018. O segundo banco português a figurar no ranking é o BCP. Os bancos chineses dominam os quatro primeiros lugares do ranking. ICBC lidera com um valor de 71,16 mil milhões de euros.