Conselho Europeu pede agenda comunitária para o turismo 2030-2050 e coordenação entre Estados-membros

O Conselho Europeu emitiu uma série de recomendações relativamente ao sector do turismo na UE, reconhecendo a sua importância para a economia do bloco e pedindo uma estratégia inclusiva, sustentável e coordenada entre os vários Estados-membros que constitua um quadro para esta indústria nas próximas décadas de 30 e 40.

“O turismo é uma atividade muitíssimo importante para o desenvolvimento sustentável das nossas regiões a nível económico, social e ambiental, e contribui significativamente para a preservação e a promoção dos valores e do património cultural europeus. No entanto, foi também o setor económico mais atingido pela pandemia de Covid-19”, afirmou o ministro Pedro Siza Vieira.

Assim, o órgão pede aos Estados-membros que coordenem uma estratégia para o sector, tendo em conta as políticas de sustentabilidade ambiental e inclusão social, bem como as especificidades de cada região. Esta estratégia coordenada deve envolver mecanismos de resposta a situações de crise como a atual, reconhecendo o Conselho a importância e potencial do sector enquanto motor de uma convergência real europeia, especialmente no caso de micro, pequenas e médias empresas.

A recomendação do Conselho passa pela melhoria da conectividade intermodal na Europa, não esquecendo os territórios periféricos e ultraperiféricos, pela interligação do turismo com a economia azul e com a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos e pelo recurso a novas tecnologias para o aperfeiçoamento de processos internos, comunicação e da experiência dos turistas.

Estes objetivos devem coincidir, obviamente, com as diretrizes da Comissão de transição digital, energética e aumento da resiliência, pelo que o Conselho aponta para os fundos europeus do NextGenerationEU e do Quadro Financeiro Plurianual na obtenção dos mesmos.

Adicionalmente, os Estados-membros são incentivados a cooperarem entre si na elaboração de uma Agenda Europeia para o Turismo 2030/2050, para a qual os primeiros esboços deverão ser conhecidos até ao final do corrente ano.

Estas recomendações surgem dado o reconhecimento pela instituição europeia da importância do sector na economia europeia e pelo desejo de manter o continente como o principal destino turístico mundial “em termos de valor, qualidade, sustentabilidade e inovação”.