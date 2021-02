A Roland Berger Portugal recomenda que os bancos aprofundem o processo de consolidação “garantindo a criação de um grande banco nacional (com 200 mil milhões de euros de ativos)”.

A consolidação do sector bancário português “deve assegurar a competitividade da banca Portuguesa, a consolidação da estrutura de média dimensão e a garantia de massa crítica mínima no sector”, diz o estudo.

A consultora propõe assim a fusão da CGD com o BCP e o Novo Banco. Mas avança também com dois outros cenários. Um de consolidação entre bancos de média dimensão (Crédito Agrícola, Montepio e EuroBic). Juntos criariam um banco com 80 a 120 mil milhões de euros de ativos. Outro cenário seria a fusão de pequenos bancos, para criar um banco que assegure um mínimo de massa crítica no sector.

