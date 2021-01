Consumo das famílias recupera 12,1% na zona euro no terceiro trimestre

O consumo das famílias recuperou na zona euro e na União Europeia no terceiro trimestre de 2020, crescendo 12,1% nos países da moeda única, após uma quebra de 10,3% no trimestre anterior. Os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat mostram ainda que o rendimento real das família per capita aumentou 4,3% no terceiro trimestre, depois da diminuição de 2,9% registado no segundo trimestre do ano passado.

Os dados corrigidos de sazonalidade indicam ainda que o consumo das famílias na União Europeia aumentou 11,4% no terceiro trimestre, após uma redução de 9,9% no trimestre anterior. Paralelamente, o rendimento das famílias aumentou 3,8% no terceiro trimestre, depois da quebra de 2,8% no segundo trimestre do ano passado.

No terceiro trimestre, a taxa de poupança diminui 7,2 pontos percentuais na zona euro no terceiro trimestre, face ao trimestre anterior, fixando-se em 17,3%. Ainda assim, é a segunda maior taxa de poupança registada desde o início da série, depois do máximo de 24,6% registado no segundo trimestre de 2020.

O organismo de estatística europeu salienta que a taxa de poupança diminuiu nos 13 Estados-membros da União Europeia para os quais estão disponíveis dados para o período entre julho e setembro, tendo-se registado as maiores reduções na Polónia (-11,9 pp.), Bélgica e França (-10,7 pp.) e as menores na Suécia (-0,1 pp.), Áustria (1-pp.) e República Checa (-2,5 pp.). Em Portugal, a taxa de poupança caiu 7,3 pp. no terceiro trimestre.

“Em todos os casos, a diminuição da taxa de poupança foi explicada pela forte recuperação do consumo”, explica o Eurostat, indicando que os maiores aumentos da despesa do consumo individual se registaram em Espanha (+19,9%) e em França (+18,7%), estando Portugal a meio da tabela (+12,8).