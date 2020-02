Contas do PSD congeladas por causa de dívida de mais de seis mil euros a serralheiro

As contas do PSD estão congeladas porque ainda não foram pagos serviços realizados por um serralheiro há cerca de três anos, dá conta o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira, 28 de fevereiro. Está em causa uma dívida de 6.670 euros referente a serviços de construção de estruturas metálicas para cartazes para as eleições autárquicas no distrito de Viseu.

Os sociais democratas não pagaram os quase sete mil euros devidos, visto que o partido queria que fosse o candidato e o mandatário financeiro local a assumirem os custos dos serviços do serralheiro. Contudo, o Tribunal da Relação de Coimbra considerou que teria de ser o PSD a assumir as despesas, uma vez que os responsáveis locais agiram com poderes de representação do partido.

A Relação de Coimbra determinou, assim, que o PSD deveria pagar os 6.670 euros ao serralheiro, mas até ao momento a dívida está por saldar. Consequentemente, as contas do PSD estão atualmente congeladas.

A história remonta a 2017, durante as eleições autárquicas, quando o PSD requereu serviços a um serralheiro para a campanha em São Pedro do Sul, distrito de Viseu. Contas feitas, segundo o JN, o serralheiro cobrou um total de 11.207 euros, mas o PSD apenas pagou 3.537 euros.