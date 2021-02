“Continua a existir um forte apetite de investidores internacionais por Portugal”, revela responsável da CBRE

O mercado imobiliário registou um volume de investimento comercial de 2,9 mil milhões de euros em 2020, de acordo com os dados da CBRE. Em entrevista à plataforma multimédia JE TV, o diretor geral da consultora, Francisco Horta e Costa defende que sem a pandemia do coronavírus o mercado teria voltado a quebrar a barreira dos três mil milhões de euros.

Num outro ponto, o responsável assume que ainda não se verifica um impacto no mercado sobre a alteração do regime dos Vistos Gold, mas receia que exista “menos apetite” para a área da reabilitação urbana devido às alterações na lei do arrendamento e do alojamento local.