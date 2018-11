A Meo celebra dez anos de aniversário da marca Meo com um conto de Natal onde Cristiano Ronaldo e a robot Sophia são protagonistas.

O vídeo, designado de “Dê mais vida ao seu Natal”, é parte da campanha de Natal da Meo, com a humanização como principal foco da comunicação da marca.

“A Altice Portugal celebra e sinaliza, com efeito, a primeira década do Meo com resultados históricos e o reforço da sua capacidade de inovação e transformação tecnológica”, pode ler-se em comunicado da marca