Controlauto e Iteuve concretizam fusão

A Controlauto, que opera diretamente 36 centros de inspeção automóvel do universo do grupo Brisa, concretizou a integração de toda a empresa Iteuve, que já detinha 100%, a qual opera por sua vez 10 centros de inspeção.

Ambas as empresas já operavam de forma integrada, com a marca ‘umbrella’ Controlauto, e a fusão plena, agora concretizada, vem reforçar o seu posicionamento de liderança no mercado das inspeções de veículos automóveis, refere o gripo em comunicado oficial.

Promover melhorias significativas para a Controlauto e para os seus clientes, no plano funcional, na simplificação de processos de negócio e na gestão integrada dos serviços prestados, são os pressupostos da fusão.

A operação agora concluída “tem um potencial de sinergias operacionais para a empresa, mas não terá qualquer impacto na respetiva estrutura interna”, refere ainda o comunicado.