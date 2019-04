Coporgest investe 18 milhões de euros em empreendimento residencial premium

A Coporgest volta a investir no mercado residencial de luxo em Lisboa, com o empreendimento do Duques de Bragança Premium Apartments, num investimento de 18 milhões de euros, com uma área bruta de 5.144 metros quadrados.

Este edifício que outrora foi o Hotel Bragança, é composto por nove pisos (cinco acima do solo), com 13 apartamentos, que já se encontram todos vendidos, três dos quais a portugueses, sendo que um deles adquiriu mesmo a penthouse por seis milhões de euros.

Os apartamentos de tipologia T1, foram comercializados por 700 mil euros, existindo outras tipologias, cujos valores circulam entre os três e quatro milhões de euros, com a maioria a ter sido comprada por cidadãos de nacionalidade francesa, havendo também dois brasileiros, um polaco e um turco.

“Com esta obra, o Duques de Bragança renasce como um marco para a cidade: pela história centenária do imóvel, pela sua localização num dos bairros mais exclusivos e cosmopolitas de Lisboa e pela qualidade excecional que foi posta na construção, muito acima da média do mercado”, refere Sérgio Ferreira, presidente da Coporgest.

Além deste empreendimento a Coporgest tem previsto investir mais 50 milhões de euros a curto médio prazo.

Para dezembro está prevista a conclusão do Liberdade Premium Apartments, um empreendimento composto por 10 apartamentos e uma loja, sendo que a fração comercial e oito dos apartamentos serão destinados ao mercado de arrendamento de média/longa duração. Com um investimento previsto de seis milhões de euros, o imóvel tem uma área bruta de construção de 2.344 metros quadrados, dos quais 1.710 acima do solo.

No primeiro trimestre de 2021 ficará concluído o empreendimento Álvares Cabral, com um investimento estimado de 20 milhões de euros. O projeto, com uma área bruta de construção de 6.200 metros quadrados (dos quais 4.000 acima do solo), inclui 19 apartamentos e uma loja, todos com estacionamento e arrecadações, e vistas deslumbrantes sobre a cidade e o rio Tejo.

Em dezembro de 2021, está prevista a conclusão do SottoMayor Premium Apartments, onde serão investidos 24 milhões de euros. O projeto contempla 43 apartamentos mais uma loja, todos com estacionamento. A área bruta de construção deste empreendimento é de 9.800 metros quadrados, 5.100 dos quais acima do solo.

A maior novidade anunciada por Sérgio Ferreira, é a entrada no setor da hotelaria, com um hotel que ainda se encontra em fase de construção. “É um hotel de 5 estrelas, situado no largo Rafael Bordalo Pinheiro e o nosso objetivo será abrir no final de 2020. São 32 quartos e 13 suítes”.