Coreia do Norte alerta ONU para dualidade de critérios nos testes de mísseis

A Coreia do Norte acusa o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) de ter dois pesos e duas medidas em relação às atividades militares entre os estados membros da ONU, informa a agência “Reuters” este domingo, 3 de outubro, citando a imprensa estatal coreana, KCNA.

As críticas asiáticas surgiram depois da reunião à portas fechada na última sexta-feira do Conselho da ONU a pedido dos Estados Unidos e de outros países sobre os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte, um dia depois do país ter disparado um míssil antiaéreo.

Um lançamento que vem na sequência de vários testes de armas coreanas, entre as quais um míssil hipersónico até então desconhecido, mísseis balísticos e um míssil de cruzeiro com potencial nuclear.

Jo Chol Su, diretora do Departamento de Organizações Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coréia do Norte, refere que a reunião da ONU é um sinal de “ignorância aberta e usurpação desenfreada da sua soberania e uma provocação séria e intolerável”.

A responsável acusa a ONU de ficar em silêncio sobre os exercícios militares e testes de armas dos Estados Unidos com os seus aliados, questionando depois as atividades de autodefesa da Coreia do Norte, que nas últimas semanas deu conta de que os seus testes de armas têm como objetivo aumentar as suas capacidades de defesa, tal como acontece em outros países.

Os Estados Unidos já vieram classificar estes testes de lançamento de mísseis como “desestabilizadores” e representativos de ameaças regionais, assumindo, contudo, não terem nenhuma intenção hostil com a Coreia do Norte, insistindo para que o país aceite retomar as negociações.

“Fizemos propostas específicas para discussões com os norte-coreanos, mas não recebemos resposta até o momento”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki aos jornalistas na última sexta-feira.