Coronavírs. China emite 1,1 mil milhões de euros para controlar epidemia

A propagação do coronavírus tem aumentado de forma descontrolada na China, nomeadamente no que é considerado o epicentro, em Wuhan. Este sábado, 15 de fevereiro, o Ministério das Finanças da China emitiu oito mil milhões de yuans (1,1 mil milhões de euros) em subsídios para ajudar as autoridades locais a controlar a epidemia, avança a ‘Reuters’.

De acordo com o comunicado chinês, citado pela ‘Reuters’, cerca de 3,5 mil milhões de yuans (462 milhões de euros) estão destinados para a província de Hubei, o epicentro do surto de coronavírus, que já se espalhou pelo mundo e fez a primeira vítima mortal na Europa.

Sabe-se que a pasta das finanças conseguiu angariar, de autoridades financeiras mundiais, perto de 90,15 mil milhões de yuans (11,9 mil milhões de euros) para controlar o efeito do vírus, apontou o Ministério em comunicado.

Até ao momento, a contagem mundial aponta para 1.383 mortes e mais de 62 mil pessoas infetadas, sendo que a China está a prever que este vírus tenha um impacto financeiro de 40 milhões de dólares (36,9 milhões de euros) na economia chinesa.