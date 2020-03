Coronavírus adia congresso internacional de quadros cabo-verdianos

O Congresso Internacional de Quadros Cabo-verdianos, que estava previsto para os próximos dias 21, 22 e 23 de maio, na cidade da Praia, foi adiado devido à epidemia global do novo coronavírus (Covid-19), anunciou esta sexta-feira a organização do evento.

No comunicado, a organização explica que a decisão foi tomada em concertação com os parceiros do certame, nomeadamente a Presidência da República cabo-verdiana, Assembleia Nacional, Governo, embaixadas cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, Associação Nacional dos Municípios, universidades, pontos focais nos 25 países onde reside a diáspora cabo-verdiana, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O congresso foi, assim, remarcado para 15 a 17 de outubro na capital deste país africano. Com alto patrocínio da Presidência da República de Cabo Verde, o evento vai contar com a participação de 500 pessoas, sendo que 250 são quadros da diáspora provenientes de 25 países.

A organização adianta ainda que ficam também cancelados preventivamente alguns dos eventos que estavam previstos no âmbito do congresso que implicavam deslocações de pessoas, à semelhança do que está a acontecer e a ser aconselhado, em diferentes partes do mundo, designadamente em países de acolhimento da diáspora cabo-verdiana.

Essa decisão, segundo a Organização Internacional de Quadros Cabo-verdianos (OIQCV) surge como resposta à epidemia global provocada pelo Covid-19 em virtude do risco que o mesmo representa para a saúde pública internacional, afetando vários países onde se encontram alguns dos pontos focais da organização, essenciais para o sucesso do evento.

“Com esta decisão proactiva, preventiva e responsável a organização estará a contribuir para a redução do risco de contágio, desencorajando a circulação de pessoas e contribuindo respetivamente para a redução concomitante do risco de propagação da epidemia”, lê-se no referido documento.

A OIQCV reitera o propósito de continuar a trabalhar, com todos os parceiros e pontos focais esperançoso que em Outubro o risco do Covid-19 deixará de existir para realizar o congresso.