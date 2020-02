Coronavírus: AHRESP alerta para quebras na restauração

A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal alerta para quebras na atividade do setor derivadas do impacto do coronavírus e requer medidas de apoio.

Nesse sentido, a AHRESP pretende “sensibilizar a Secretaria de Estado do Turismo e todo o Governo para a necessidade de se começar a trabalhar em medidas específicas para as empresas do Alojamento e da Restauração, que se deparam já com os efeitos do coronavírus”.

“Apesar de não se conhecerem casos confirmados no nosso país, as empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a sentir os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus, com registo de contração e mesmo cancelamento de reservas já efetuadas, o que exige que se antecipem medidas específicas de apoio a estas atividades, nomeadamente ao nível financeiro, por forma a se acautelar e minimizar impactos negativos na atividade turística de 2020”, assinala um comunicado da AHRESP.

O mesmo documento salienta que a AHRESP está “preocupada com esses impactos no setor”, tendo já solicitado ao Governo a criação de instrumentos financeiros de apoio às empresas e seus trabalhadores, para quando se verificarem quebras significativas na atividade, o que parece ser inevitável, atendendo aos dados que a AHRESP detém.

“Acresce que esta situação de pandemia se acentua numa época em que as empresas já iniciaram o reforço de contratação de mão-de-obra, bem como realizaram investimentos de requalificação e melhoramento das suas unidades para o período da Páscoa que se avizinha, mas também para a época alta do Verão, procura essa que se pode não registar”, alerta a AHRESP.