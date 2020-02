Coronavírus contagia Wall Street que cai mais de 4%

O coronavírus continuou no centro das atenções e Wall Street fechou com queda com o Dow Jones a perder 4,42% para 25.907,69 pontos, tendo perdido mais de 1.000 pontos, num dia. O S&P 500 desceu 4,42% para 2.978,75 pontos e o Nasdaq desceu 4,61% para 8.566,5 pontos.

A Goldman Sachs prevê crescimento zero nos resultados empresariais nos Estados Unidos. As ações do banco norte-americano tombaram 4,68%, para 205,69 dólares.

Uma das últimas empresas a lançar um profit warning de revisão em baixa da estimativa de resultados foi a Microsoft, que na noite passada confirmou que os seus números serão afetados por esta crise de saúde. As ações tombaram 7,05% e lideraram as vendas no Dow Jones. Além disso, a Apple caiu 6,4% e a ExxonMobil 6%, num dia que foi catastrófico.

A Bolsa de Nova Iorque caiu mais de 10% desde o recorde de quarta-feira e entrou em correção. A expansão do coronavírus em vários países antecipa que o seu impacto económico será maior do que o inicialmente estimado, o que está a fazer com que os investidores fujam para ativos mais seguros, como bonds e ouro. Wall Street está a caminho de fechar a semana mais baixa desde 2008.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu ontem quarta-feira, que o risco de coronavírus no país norte-americano é “muito baixo” e anunciou que colocou o vice-presidente, Mike Pence, à frente da administração para lidar com o surto. Já há confirmação de 33 casos de coronavírus ​​na Califórnia, um dos quais não havia viajado para o exterior.

Em nível macroeconómico, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA ficou em 2,1% em 2019, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, o que significa que o crescimento económico se manteve, apesar da queda do aumento do consumo ao longo do ano passado.

Os dados coincidem com a estimativa anterior e estão alinhados com as expectativas do mercado. No entanto, o que realmente interessa aos investidores é saber qual será o impacto do coronavírus na economia americana e global, tanto no primeiro trimestre como durante o ano de 2020.

As encomendas de Bens duradouros nos EUA tiveram um desempenho acima do previsto. Mas desceu em janeiro, um sinal de que a indústria começou o ano com um ritmo tépido. O recuo em relação a dezembro foi de 0,2%, ainda assim uma queda mais suave do que a queda de 1,5% projetada por economistas

Noutros mercados, o petróleo crude West Texas cai 4,9%, para 46,34 dólares, fruto da menor procura mundial devido ao coronavírus. Por outro lado, a onça de ouro sobe 0,1%, para 1.643 dólares.