Trump, coronavírus e petróleo afundam bolsas. PSI 20 afunda mais de 6%

O principal índice bolsista português (PSI 20) tomba 6,23%, para 3.954,63 pontos, em linha com as principais congéneres europeias esta quinta-feira, 12 de março. A bolsa portuguesa continua a ser influenciada pela conjuntura externa, quando os investidores continuam pessimistas face à disseminação do novo coronavírus (Corvid-19) e o mercado petrolífero afunda devido ao recente anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quando se esperava que Trump pudesse acalmar os mercados, o presidente norte-americano fez “exatamente o contrário ao introduzir uma proibição de viagens da Europa por 30 dias”, salienta o analista da XTB, André Pires.

“A medida vem agravar custos económicos que já começavam a ser significativos, devido a inúmeras restrições. Os mercados estão em puro pânico, com o petróleo a cair perto de 6% e os índices a cair entre 4 e 5%. Os contratos futuros dos EUA negociam no nível mais baixo desde janeiro de 2019”, comenta.

O Brent, negociado em Londres e que é referência para Portugal, tomba 5,25%, para 33,98 dólares, enquanto o WTI recua 5,03%, para 31,32 dólares.

Sobre o novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto de coronavírus como uma pandemia. O número de casos confirmados chegou já a 126 mil, de entre os quais 68317 são pacientes recuperados. O número de vítimas mortais aumentou para 4.634. A Itália decidiu encerrar todas as atividades comerciais, com exceção de mantimentos e farmácias, depois dos casos no país terem aumentado para mais de 12.000.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde revelou que há 59 casos confirmados de Covid-19.

A bolsa portuguesa é penalizada pelos tombos da Altri (-6,53%), Navigator (-6,81%), EDP (-7,44%), BCP (-5,46%) e Corticeira Amorim (-9,92%). Todas as empresas cotadas do PSI 20 estão a negociar no vermelho.

Já a petrolífera Galp recua 3,85% para 9,04 euros.