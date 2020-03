Coronavírus e petróleo pressionam mercados. Lisboa afunda mais de 11%, Galp com perdas de 17%

O principal índice bolsista português (PSI 20) tomba 11,30%, para 4.319,70 pontos, em linha com as principais congéneres europeias esta segunda-feira, 9 de março. Nas praças europeias, o sentimento também é negativo, com as principais bolsas a recuarem: Frankfurt (-6,42%), Paris (-6,80%), Madrid (-5,70%), Londres (-7,32%).

“O norte de Itália em quarenta e a possível guerra de preços no petróleo pressionam mercados”, aponta o MTrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

A propagação do novo coronavírus (Covid-19) levou o governo italiano a tomar a decisão de colocar o norte do país em quarentana, uma decisão que afeta mais de 16 milhões de pessoas.

A agravar a situação, os “preços do petróleo caem mais de 20% depois das negociações da OPEP terem falhado com os seus aliados em relação a cortes de produção”.

“A Arábia Saudita reduziu os preços do petróleo e prepara-se para aumentar a produção, gerando receios de uma guerra de preços”, lembra Ramiro Loureiro.

No mercado petrolífero, o Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, tomba 20,50%, para 35,99 dólares. Já o WTI em Nova Iorque afunda 22,26%, para 32,09 dólares.

Na bolsa portuguesa, todas as dezoito empresas cotadas apresentam desvalorizações acentuadas. A Galp lidera as perdas: já esteve a cair 17%, mas neste momento negoceia nos 15.40% para 9,71 euros.

Segue-se a Sonae Capital que desce 11,20% para 0,5630 euros; a Altri que perde 9,84% para 4,12 euros; a Mota-Engil que recua 8,66% para 1,086 euros; o BCP que desvaloriza 8,05% para 0,1302 euros.