Coronavírus faz primeira vitima mortal em Espanha

O surto de coronavírus provocou a primeira vítima mortal em Valência, Espanha. De acordo com as autoridades, a morte de um homem de nacionalidade espanhol ocorreu a 13 de fevereiro, sendo que a causa da morte o surto que já atingiu 160 casos no país vizinho.

A causa da morte, de acordo com as autoridades de saúde valencianas, foi uma pneumonia de origem desconhecida.

Valência anunciou que os jogos de futebol e de basquetebol que irão decorrer nos próximos fins-de-semana, irão decorrer à porta fechada.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A OMS declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e o risco de contágio “muito elevado”.